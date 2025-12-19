Як змінились нафтогазові доходи Росії?
До того ж на скорочення доходів на нафту та газ вплинуло зміцнення рубля, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Доходи російського бюджету від нафти та газу у листопаді цього року менші на 35% ніж у 2024. У 2025 вони складають – 520 мільярдів рублів (відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно – 6,59 мільярда доларів).
Що важливо знати про доходи від нафти та газу в Росії:
- для Кремля це одне з головних джерел надходжень, станом на зараз вони складають – чверть всього федерального бюджету;
- порівняно з жовтнем доходи у цій галузі менші на 7,4% (виключенням з цього є циклічні платежі податку на прибуток).
Що буде з російськими нафтогазовими доходами?
Російський уряд утвердив прогноз соціально-економічного розвитку. Згідно з ним, бюджетний дефіцит буде в Росії буде як мінімум до 2042 року, повідомляє розвідка.
Водночас Кремль розглядає два сценарії розвитку подій:
- базовий – більш оптимістичний;
- та консервативний – кратно гірший.
Зокрема, згідно з цим прогнозом, очікується відчутна деградація нафтогазової моделі. Імовірно, частка цих доходів впаде з 4 % до 1,9%.
Прогноз ґрунтується на оптимістичному й слабко прив'язаному до реальності припущенні про близько 3-% щорічного зростання реального ВВП. У сукупності ці параметри радше сигналізують не про стабільність, а про затяжне, структурне падіння російської економіки, яке уряд уже зараз змушений визнавати у власних розрахунках,
– наголошує розвідка.
Що чекає на економіку Росії?
Попри заяви пропагандистів, очевидно, що ситуація в російській економіці погіршиться. Зокрема, очікується значна девальвація рубля. Станом на зараз, 1 долар коштує орієнтовно 80 рублів. А от уже у 2042 році він з великою імовірністю сягне – 133 рублів.
До кінця 2025 року дефіцит федерального бюджету в Росії буде більш як 71,7 мільярда доларів. Цей показник зростатиме. Згідно з базовим сценарієм, він складе – 271,9 мільярда доларів, а от, відповідно до консервативного – 688 мільярдів доларів.