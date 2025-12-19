Як змінились нафтогазові доходи Росії?

До того ж на скорочення доходів на нафту та газ вплинуло зміцнення рубля, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Усе залежить від Росії: стало відомо, коли Україні доведеться повернути кредит від ЄС

Доходи російського бюджету від нафти та газу у листопаді цього року менші на 35% ніж у 2024. У 2025 вони складають – 520 мільярдів рублів (відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно – 6,59 мільярда доларів).

Що важливо знати про доходи від нафти та газу в Росії:

для Кремля це одне з головних джерел надходжень, станом на зараз вони складають – чверть всього федерального бюджету;

порівняно з жовтнем доходи у цій галузі менші на 7,4% (виключенням з цього є циклічні платежі податку на прибуток).

Що буде з російськими нафтогазовими доходами?

Російський уряд утвердив прогноз соціально-економічного розвитку. Згідно з ним, бюджетний дефіцит буде в Росії буде як мінімум до 2042 року, повідомляє розвідка.

Водночас Кремль розглядає два сценарії розвитку подій:

базовий – більш оптимістичний;

та консервативний – кратно гірший.

Зокрема, згідно з цим прогнозом, очікується відчутна деградація нафтогазової моделі. Імовірно, частка цих доходів впаде з 4 % до 1,9%.

Прогноз ґрунтується на оптимістичному й слабко прив'язаному до реальності припущенні про близько 3-% щорічного зростання реального ВВП. У сукупності ці параметри радше сигналізують не про стабільність, а про затяжне, структурне падіння російської економіки, яке уряд уже зараз змушений визнавати у власних розрахунках,

– наголошує розвідка.

Що чекає на економіку Росії?