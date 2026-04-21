Що таке карат та яка це проба?
Карат це одиниця виміру, яка вказує на вміст золота у сплаві, повідомляє World Gold Council.
Якщо дотримуватися каратної системи, то загальна маса сплаву ділиться на 24 частинки. Відповідно, якась частина з нього чистий метал, а інше – лігатура.
Розглянемо на прикладі. Маємо золотий виріб 14 каратів, відповідно:
- 14 – частка чистого золота;
- а ще 10 – інші метали в сплаві.
Аби зрозуміти, яка проба, завдяки кількості каратів, можна скористатися готовою формулою:
- кількість каратів множимо на 1000;
- а потім отримане значення ділимо на 24.
Прорахуємо найпоширеніші проби:
- 24 карати – найчистіший метал найвищої – 999,9 проби;
- 18 каратів – це 750 проба;
- 14 каратів – 585 проба;
- 9 каратів – 375 проба.
Зауважимо, вартість золота на світовому ринку 20 квітня впала. Вона знизилась на тлі напруги між Іраном та США. Наразі унція коштує – 4 792,89 долара, повідомляє Reuters.
Що ще важливо знати про золото зараз?
Проба це значення у метричній системі. Вона також показує кількість чистого металу у складі сплаву. Аби визначити цю частку, необхідно пробу розділити на 10. Наприклад, 585 проба показує, що там 58,5% золота, а все інше – лігатура.
Колір золотого сплаву може вказати на те, як метали додані до золота. Наприклад, червоний відтінок дає мідь. А от світлішими вироби стають, завдяки сріблу та нікелю.
Медичне золото, попри його назву, це недорогоцінний метал. Водночас воно є довговічним, гіпоалергенним, недорогим та дуже практичним матеріалом.