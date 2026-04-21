Що таке карат та яка це проба?

Карат це одиниця виміру, яка вказує на вміст золота у сплаві, повідомляє World Gold Council.

Якщо дотримуватися каратної системи, то загальна маса сплаву ділиться на 24 частинки. Відповідно, якась частина з нього чистий метал, а інше – лігатура.

Розглянемо на прикладі. Маємо золотий виріб 14 каратів, відповідно:

14 – частка чистого золота;

а ще 10 – інші метали в сплаві.

Аби зрозуміти, яка проба, завдяки кількості каратів, можна скористатися готовою формулою:

кількість каратів множимо на 1000;

а потім отримане значення ділимо на 24.

Прорахуємо найпоширеніші проби:

24 карати – найчистіший метал найвищої – 999,9 проби;

18 каратів – це 750 проба;

14 каратів – 585 проба;

9 каратів – 375 проба.

Зауважимо, вартість золота на світовому ринку 20 квітня впала. Вона знизилась на тлі напруги між Іраном та США. Наразі унція коштує – 4 792,89 долара, повідомляє Reuters.

