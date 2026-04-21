Что такое карат и какая это проба?
Карат это единица измерения, которая указывает на содержание золота в сплаве, сообщает World Gold Council.
Читайте также Цены на медь в Украине: сколько платят за 1 килограмм металла и от чего зависит стоимость
Если придерживаться каратной системы, то общая масса сплава делится на 24 частички. Соответственно, какая-то часть из него чистый металл, а остальное – лигатура.
Рассмотрим на примере. Имеем золотое изделие 14 каратов, соответственно:
- 14 – доля чистого золота;
- а еще 10 – другие металлы в сплаве.
Чтобы понять, какая проба, благодаря количеству каратов, можно воспользоваться готовой формулой:
- количество каратов умножаем на 1000;
- а затем полученное значение делим на 24.
Просчитаем самые распространенные пробы:
- 24 карата – чистейший металл наивысшей – 999,9 пробы;
- 18 каратов – это 750 проба;
- 14 каратов – 585 проба;
- 9 каратов – 375 проба.
Заметим, стоимость золота на мировом рынке 20 апреля упала. Она снизилась на фоне напряжения между Ираном и США. Сейчас унция стоит – 4 792,89 доллара, сообщает Reuters.
Что еще важно знать о золоте сейчас?
Проба это значение в метрической системе. Она также показывает количество чистого металла в составе сплава. Чтобы определить эту долю, необходимо пробу разделить на 10. Например, 585 проба показывает, что там 58,5% золота, а все остальное – лигатура.
Цвет золотого сплава может указать на то, как металлы добавлены к золоту. Например, красный оттенок дает медь. А вот светлее изделия становятся, благодаря серебру и никелю.
Медицинское золото, несмотря на его название, это недрагоценный металл. В то же время оно является долговечным, гипоаллергенным, недорогим и очень практичным материалом.