Что такое карат и какая это проба?

Карат это единица измерения, которая указывает на содержание золота в сплаве, сообщает World Gold Council.

Если придерживаться каратной системы, то общая масса сплава делится на 24 частички. Соответственно, какая-то часть из него чистый металл, а остальное – лигатура.

Рассмотрим на примере. Имеем золотое изделие 14 каратов, соответственно:

  • 14 – доля чистого золота;
  • а еще 10 – другие металлы в сплаве.

Чтобы понять, какая проба, благодаря количеству каратов, можно воспользоваться готовой формулой:

  • количество каратов умножаем на 1000;
  • а затем полученное значение делим на 24.

Просчитаем самые распространенные пробы:

  • 24 карата – чистейший металл наивысшей – 999,9 пробы;
  • 18 каратов – это 750 проба;
  • 14 каратов – 585 проба;
  • 9 каратов – 375 проба.

Заметим, стоимость золота на мировом рынке 20 апреля упала. Она снизилась на фоне напряжения между Ираном и США. Сейчас унция стоит – 4 792,89 доллара, сообщает Reuters.

Что еще важно знать о золоте сейчас?

  • Проба это значение в метрической системе. Она также показывает количество чистого металла в составе сплава. Чтобы определить эту долю, необходимо пробу разделить на 10. Например, 585 проба показывает, что там 58,5% золота, а все остальное – лигатура.

  • Цвет золотого сплава может указать на то, как металлы добавлены к золоту. Например, красный оттенок дает медь. А вот светлее изделия становятся, благодаря серебру и никелю.

  • Медицинское золото, несмотря на его название, это недрагоценный металл. В то же время оно является долговечным, гипоаллергенным, недорогим и очень практичным материалом.