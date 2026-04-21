Что такое карат и какая это проба?

Карат это единица измерения, которая указывает на содержание золота в сплаве, сообщает World Gold Council.

Если придерживаться каратной системы, то общая масса сплава делится на 24 частички. Соответственно, какая-то часть из него чистый металл, а остальное – лигатура.

Рассмотрим на примере. Имеем золотое изделие 14 каратов, соответственно:

14 – доля чистого золота;

а еще 10 – другие металлы в сплаве.

Чтобы понять, какая проба, благодаря количеству каратов, можно воспользоваться готовой формулой:

количество каратов умножаем на 1000;

а затем полученное значение делим на 24.

Просчитаем самые распространенные пробы:

24 карата – чистейший металл наивысшей – 999,9 пробы;

18 каратов – это 750 проба;

14 каратов – 585 проба;

9 каратов – 375 проба.

Заметим, стоимость золота на мировом рынке 20 апреля упала. Она снизилась на фоне напряжения между Ираном и США. Сейчас унция стоит – 4 792,89 доллара, сообщает Reuters.

