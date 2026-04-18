Скільки коштує 1 кілограм міді?

Про те, скільки можна заробити на здачі брухту, йдеться на ресурсі SoftMET.

Ціна міді варіюється залежно від низки факторів. На показник впливають попит, ситуація на ринку, а також політичні/геополітичні чинники. Впливає на вартість також якість брухту. Водночас рідкісні види з особливими властивостями або варіантами застосування будуть коштувати дорожче, ніж звичайна мідь.

На ресурсі пропонують такі ціни на 1 кілограм, залежно від виду міді:

мідь 1 сорт – 470 гривень/кілограм;

мідь-1% – 460 гривень/кілограм;

мідь мікс 1% – 450 гривень/кілограм;

міль скло 10 – 27% – 450 гривень/кілограм;

мідь стружка від 3% – 405 гривень/кілограм;

мідь фосфориста – 550 гривень/кілограм.

Так, на ресурсі пояснюють, що деякі види можуть мати додаткові сплави, що відповідно впливає на ціну. А ось прийомні пункти під час оплати брухту часто враховують:

засміченість міді – наявність домішок чи забруднень у брухті;

обсяг – чим більше здавати, тим більше грошей можна отримати.

Зауважте! Вартість часто залежить від компанії, яка приймає метали. Щоб знайти найвигідніший варіант для себе можна спочатку проаналізувати ціни в інтернеті, а лише потім обрати компанію, якій здати брухт.

Інколи вартість буде різнитися відповідно до регіону, в якому здавати мідь. Наприклад, у середньому кілограм міді у Дніпрі коштує 492 гривні (остання дата оновлення показника – 23 березня), як зазначає ресурс metalolom.biz.ua.

Водночас за даними сайту, 1 кілограм брухту міді в середньому в Україні коштує 418,50 гривні. Показник актуальний станом на 14 квітня 2026 року.

Зверніть увагу! На ресурсі ienergo.com.ua зазначають, що за останні 20 років вартість 1 кілограму міді зросла в ціні від 20 до 400+ гривень. Вартість збільшилась в 12 – 14 разів.

Цікаво, що січень 2026 року став для сфери історичним. Адже через попит на "зелену" енергетику на міжнародному ринку почався ажіотаж і мідь перетнула позначку в 6,58 долара за фунт.

Яка ціна міді в Києві?

На ресурсі metalolom.kiev.ua є останні актуальні ціни для столиці. Так, станом на 31 березня 2026 року у Києві здати брухт коштуватиме:

мідь – 430 гривень за кілограм;

луджена мідь(газові колонки) – 350 гривень за кілограм;

мідь в скловолокні – 350 гривень за кілограм;

мідна стружка – 300 гривень за кілограм.

Зокрема компанія пропонує переглянути ціни, якщо об'єм брухту буде дуже великим.

Що потрібно зробити перед тим, як здавати брухт?

Спершу бажано визначити точний тип брухту, який людина планує здати й за потреби почистити предмет від бруду. Так, мідь вважається дорогим металом, але потрібно знати про особливості й види відповідних предметів. А якщо очистити предмет від гуми чи пластику – зміниться оцінка якості. За допомогою цих простих порад можна збільшити прибутковість від здачі міді.

Зокрема потрібно ретельно вивчити умови здачі металу, які пропонують компанії. Якщо дотриматись персональних правил – шанси на більшу прибутковість теж збільшуються.

Загалом варто виділити час на вивчення цінових умов. Так, з урахуванням вимог до металу, об'ємів брухту, які має людина, можна знайти для себе найвигідніший варіант.

