Інвестиційний портфель 33-річного американця на 100% складався з Dogecoin, який популяризує генеральний директор Tesla Ілон Маск. За словами Контессото, всього за день він втратив 167 тисяч доларів.

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Інвестор втратив 167 тисяч доларів через обвал криптовалют

Секрет фінансового добробуту Контессото – Dogecoin, який перетворив простого інвестора на мільйонера всього за 2 місяці. На початку лютого він вклав у криптовалюту, яка була створена як жарт, 250 тисяч доларів. Надихнув його це зробити Ілон Маск. У квітні Контессото побачив на своєму рахунку більше ніж 2 мільйони доларів. Попри те, що турбулентність навколо Dogecoin тривала, інвестор відмовився продавати токен. Він навіть придбав додаткові цифрові монети на спаді. Ба більше, він відмовляється продавати Doge після того, як ціна токена впала на 20%.

До вчорашнього дня я був мільйонером. Я хвилювався б, якби біткойн та Ethereum не постраждали б,

– зізнався чоловік.

Контессото як і раніше оптимістично налаштований щодо Dogecoin, попри те, що він втратив статус мільйонера. Інвестор наголосив, що вклав усі свої заощадження в цифрову валюту, оскільки вірив, що заробить на цьому мільйони. Вкладник робить ставку на довготривалу перспективу та планує тримати Doge протягом кількох років. Контессото слідує своєму початковому плану: він продасть 10% активів Dogecoin, коли його портфель досягне 10 мільйонів доларів, а 90% й надалі зберігатиме у криптовалюті.

Люди зациклюються на короткостроковій перспективі, і їм не вистачає терпіння, щоб повністю оглянути інвестиції,

– пояснив він своє рішення.

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Позиція експертів

На противагу Контессото, експерти рекомендують обережно поводитися з Dogecoin. Вони радять вкладати кошти у криптовалюту-жарт тільки у тому випадку, якщо ви можете дозволити собі втратити цю суму.

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Фахівці нагадують, що криптовалюта – це досить ризикова інвестиція. Частина професійних гравців стверджують, що особливо обережно потрібно інвестувати у Dogecoin, оскільки токену не вистачає технологічного розвитку, яким, наприклад, може похвалитися біткойн. За даними CoinMarketCap, зараз вартість Dogecoin зупинилася на рівні 0,24 долара. Ринкова капіталізація цифрової валюти становить 31 мільярд доларів.

Інвестор втратив тисячі доларів через обвал Dogecoin / Інфографіка CoinMarketCap