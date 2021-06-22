За даними Coindesk, біткойн подешевшав на 10% до 31 179 доларів за монету, що є найнижчим рівнем з січня. Він трохи відновився і станом на 10:00 22 червня торгується на рівні 32 674 долари. Та це все одно удвічі менше, ніж у квітні, коли біткойн досяг історичного рівня.

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Інші криптовалюти також різко впали:

Ethereum втратив 8%;

Dogecoin обвалився на 20%.

Чому ринок криптовалют падає

Травень та червень видалися невдалими місяцями для криптовалют. Першою причиною є негативний вплив майнінгу на довкілля. Саме через це компанія Tesla відмовилася приймати біткойни як платіжний спосіб. Зараз різні компанії та країни намагаються знайти більш екологічний спосіб видобутку криптовалют.

Другою і серйознішою причиною стало неприйняття Китаєм криптовалют. Народний банк Китаю закликав Alipay та ще 5 великих банків Китаю відмовитися від будь-яких операцій з криптовалютами та контролювати, щоб таких не було.

Торгівля криптовалютами та спекулятивна діяльність породжують ризики незаконних транскордонних передач активів та відмивання грошей,

– заявив центробанк.

Реакція банків

Всі шість установ заявили, що нікому не дозволяється використовувати їхні платформи для будь-якої діяльності, пов'язаної з криптовалютами. Alipay також пообіцяв активізувати розслідування криптотранзакцій на своїй платформі.

Китай проти криптовалют: коротко

У 2013 році Китай заявив, що біткойн не є справжньою валютою. Ще тоді регулятори заборонили фінансовим та платіжним установам здійснювати операції з ним.

Провінція Сичуань заборонила майнити криптовалюти та відключали електроенергію таким майнерам. Це та схожі рішення змусили китайські компанії, що займаються майнінгом, перебиратися за кордон.

Попри такі заборони китайці заробили 1,1 мільярда доларів на майнінгу у 2020 році. Що є другим місцем після США.

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