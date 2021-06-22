За даними Coindesk, біткойн подешевшав на 10% до 31 179 доларів за монету, що є найнижчим рівнем з січня. Він трохи відновився і станом на 10:00 22 червня торгується на рівні 32 674 долари. Та це все одно удвічі менше, ніж у квітні, коли біткойн досяг історичного рівня.
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Інші криптовалюти також різко впали:
- Ethereum втратив 8%;
- Dogecoin обвалився на 20%.
Чому ринок криптовалют падає
Травень та червень видалися невдалими місяцями для криптовалют. Першою причиною є негативний вплив майнінгу на довкілля. Саме через це компанія Tesla відмовилася приймати біткойни як платіжний спосіб. Зараз різні компанії та країни намагаються знайти більш екологічний спосіб видобутку криптовалют.
Другою і серйознішою причиною стало неприйняття Китаєм криптовалют. Народний банк Китаю закликав Alipay та ще 5 великих банків Китаю відмовитися від будь-яких операцій з криптовалютами та контролювати, щоб таких не було.
Торгівля криптовалютами та спекулятивна діяльність породжують ризики незаконних транскордонних передач активів та відмивання грошей,
– заявив центробанк.
Реакція банків
Всі шість установ заявили, що нікому не дозволяється використовувати їхні платформи для будь-якої діяльності, пов'язаної з криптовалютами. Alipay також пообіцяв активізувати розслідування криптотранзакцій на своїй платформі.
Китай проти криптовалют: коротко
- У 2013 році Китай заявив, що біткойн не є справжньою валютою. Ще тоді регулятори заборонили фінансовим та платіжним установам здійснювати операції з ним.
- Провінція Сичуань заборонила майнити криптовалюти та відключали електроенергію таким майнерам. Це та схожі рішення змусили китайські компанії, що займаються майнінгом, перебиратися за кордон.
- Попри такі заборони китайці заробили 1,1 мільярда доларів на майнінгу у 2020 році. Що є другим місцем після США.