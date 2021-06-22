Наприклад, біткойн, який є лідером ринку криптовалют, та друга за популярністю віртуальна валюта Ethereum.

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Очевидні переваги

Криптовалюти мають ряд дуже вагомих плюсів. Один з них – це універсальність. Клієнт може створити електронний гаманець абсолютно на будь-якому комп'ютері або мобільному пристрої, наприклад, планшеті або смартфоні з використанням будь-яких операційних систем. Технічних обмежень тут практично не існує. Крім того, цифрові валюти повністю децентралізовані, у них немає єдиного центру контролю. Тож, це повністю виключає можливість блокування електронних гаманців, а також скасування та контролю платежів. Це свідчить про те, що кошти відправлені в криптовалюті завжди дійдуть до свого одержувача.

Ще одна важлива перевага віртуальних грошей – це відкритість всіх операцій. Клієнт може у будь-який момент ознайомитися з повною історією своїх транзакцій. Для зберігання цієї інформації немає жодних часових обмежень. При цьому з одного боку, вона абсолютно публічна, що дозволяє забезпечити стовідсоткову прозорість та гарантувати відсутність зовнішніх втручань. А з іншого боку – ці дані зберігаються відповідно до принципу анонімності, оскільки для операцій з криптовалютами часто не потрібно залишати дані про себе. Це робить криптовалюти ідеальним засобом платежу.

Криптовалюти мають потенціал змінити світ / Фото Unsplash

Популярність

Численні переваги цифрових валют призвели до того, що інвестори почали все більше цікавитися грошима майбутнього. Загалом 2021 рік став періодом шаленого успіху для цього сектору. Головні цифрові валюти змогли оновити свої історичні максимуми. Так, наприклад, вартість біткойна зростала вище позначки у 64 тисячі доларів, Ethereum – вище 4 тисяч доларів.

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Активний інтерес до криптовалюти проявляють не лише рядові інвестори, але й відомі бізнесмени та великі корпорації. Зокрема, компанія Tesla, яка належить мільярдеру Ілону Маску, інвестувала у біткойн безпрецедентну суму – 1,5 мільярда доларів. Зовсім нещодавно Сальвадор офіційно визнав біткойн національним платіжним засобом. У довгостроковій перспективі, очікують, що цифрові валюти ставатимуть все популярнішими. Це означає, що їхній курс буде зростати.

Коливання курсу криптовалют можна використовувати для отримання прибутку. Важливо, що заробити на віртуальних монетах може кожен. Однак, варто правильно вибрати компанію-посередника, яка надасть вам доступ до ринку криптовалют. Однією з таких компаній є Forex Club, яка вже багато років допомагає трейдерам по всьому світу заробляти з допомогою різних фінансових інструментів. Фахівці з багаторічним досвідом роботи на фінансовому ринку завжди готові підказати, як правильно вкласти кошти, щоб заробити на найцікавіших активах. Використайте момент і перетворіть це у дохід.