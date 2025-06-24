Ціни на золото суттєво знизились

Це сталося після того, як Дональд Трамп оголосив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, що зменшило привабливість золота як "тихої гавані", пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зазначається, що ціна на золото у спот-торгах знизилася на 1,4% – до 3 322,09 долара за унцію. Це відбулося після того, як ціна досягла найнижчого рівня з 11 червня.

Ціни на золото знижуються сьогодні через зміщення ринкового настрою в бік більшого апетиту до ризику, оскільки зростає оптимізм щодо можливого завершення бойових дій на Близькому Сході,

– зазначив Рікардо Евангеліста, старший аналітик брокерської фірми ActivTrades.

Він додав, що не вірить, що ціна золота в короткостроковій перспективі опуститься нижче 3 000 доларів. Однак бачить суттєвий рівень підтримки на позначці 3 300 доларів.

Водночас інвестори наразі чекають на виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників. Наразі Павелл обережно уникає натяків на можливе швидке зниження ставок.

Золото, яке не приносить доходу, стає привабливішим на тлі низьких процентних ставок,

– пояснили у Reuters.

Інвестори зараз очікують зниження ставок від ФРС на 57 базисних пунктів до кінця року. Аналітики вважають, що ціна на золото, ймовірно, певний час консолідуватиметься, а потім знову зросте – до 3 600 доларів за унцію до кінця року.

У довшій перспективі ми очікуємо піку цін на золото у 2025 році, після чого можливе поступове зниження у 2026-му на тлі покращення економічних перспектив і зменшення глобальної торговельної невизначеності, – зазначили експерти.

Зверніть увагу! Водночас срібло у спот-торгах подешевшало на 0,1% – до 36,10 долара за унцію, платина зросла на 1% – до 1 307,93 долара, а паладій подешевшав на 0,4% – до 1 072,24 долара.