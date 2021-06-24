Люди, які знайомі з ситуацією, повідомляють, що дані споживачів компанії-гіганта потраплять до сфери компетенції регуляторів. Переговорний процес контролюють мільярдер Джек Ма та державні китайські компанії.

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Ant Group веде переговори з Пекіном

Нову компанію планують створити уже в третьому кварталі 2021 року. Цілком ймовірно, що це призведе до того, що Ant Group поступиться певним контролем над об'ємними даних про фінансові звички жителів Китаю. Понад 1 мільярд людей використовують додаток Ant's Alipay, щоб витрачати, позичати або інвестувати гроші. Інформація, яку збирає та використовує компанія Джека Ма, – це один з секретів її успіху протягом останніх років.

Нові переговори Ant Group з Пекіном / Фото Getty Images

Ще однією важливою частиною переговорів є питання контролю над новою юридичною особою. Деякі джерела переконують, що Пекін наполягає на тому, щоб останнє слово щодо розвитку нової компанії було за державними акціонерами. Крім того, сторони розглядають ймовірність того, що Китай буде враховувати ці дані у контексті створення загальнонаціональної бази даних. Потенційним акціонером нової фірми є фінансовий конгломерат зі штаб-квартирою у Шанхаї. Наразі зарано говорити про ухвалення остаточного рішення, оскільки переговори все ще тривають.

Представники компанії Джека Ма відмовилися коментувати ситуацію. У минулому Ant Group активно протистояла тиску з боку фінансових регуляторів та відмовлялася ділитися даними. Корпорація мотивувала свою відмову відсутністю згоди клієнтів. Проте, після скасування IPO компанії ситуація кардинально змінилася. Навесні корпорація все-таки поступитися вимогам влади Китаю та заявила, що стане фінансовим холдингом під наглядом центробанку.