Біткойн – це криптовалюта для багатих, Ethereum – для середнього класу, а Dogecoin – для людей. Саме так експерти пояснюють зростання популярності останньої віртуальної валюти. Глаубер Контессото заявив, що за допомогою Dogecoin він зумів заробити шестизначну суму всього за два місяці.

До теми Ілон Маск знову твітить про Dogecoin: чи володіє він цією криптовалютою сам

Ризик та Маск

За його словами, 5 лютого він вклав трохи більше, ніж 180 тисяч доларів в Dogecoin, а вже 15 квітня ця інвестиція зробила його мільйонером. Контессото почав купувати активи цифрової валюти, коли вони коштували 0,045 цента. Сьогодні ж ціна Dogecoin зупинилася на рівні 0,27 цента.

Контессото, який працює у музичному бізнесі, зізнався, що його головним натхненником був Ілон Маск, згадавши, що мільярдер орієнтовно володіє третиною монет Dogecoin, які є в обігу. Новоспечений мільйонер підмітив, що твіти Маска зіграли певну роль у зростанні вартості цієї криптовалюти. Зокрема, йдеться про те повідомлення, коли очільник Tesla називав Dogecoin "народною криптовалютою".

"Я думаю, що цей чоловік геній",

– сказав Контессото про Маска в інтерв'ю CNBC.

Молодий інвестор додав, що виріс у бідній сім'ї, тож він сильно ризикував вкладаючи гроші у цифрову валюту, яка з'явилася завдяки інтернет-мему. Він також зауважив, що вірить в потенціал цієї криптовалюти та буде продовжувати йти цим шляхом.

Контессото розповів про свій досвід інвестування: дивитися відео