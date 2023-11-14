З початку поточного року у Росії зафіксували рекордне зростання інфляції, яке склало 6,99%. Крім того, за перший тиждень листопада Індекс споживчих цін зріс на 0,42%. Для порівняння, роком раніше, це було зростання за цілий місяць, за даними російських ЗМІ.

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У Росії зафіксували рекордну інфляцію

Експерти з російського "Альфа-банку" заявили, що останні дані про інфляцію, які оприлюднили на минулому тижні, свідчать про вкрай негативні тенденції. При цьому зростання цін фіксують як у продовольчому, так і не продовольчому секторах.

Далі – більше! Зоною "інфляційного лиха" для росіян назвали ціни на овочі та фрукти у супермаркетах. Ці категорії товарів з початку року подорожчали на десятки відсотків. Додамо, ще наприкінці жовтня попереджали, що ситуація з інфляцією у Росії буде погіршуватися.

Цікаво! На початку серпня російський рубль увійшов до трійки найслабших валют у світі разом з турецькою лірою та аргентинським песо.

Водночас підмічають, що запровадження валютного контролю у Росії сприяло посиленню позицій рубля відносно іноземних валют. Попри все долара та євро з початку року зросли майже на 40% від початку року. Нагадаємо, що на початку жовтня вартість долара злетіла вище 100 рублів. Це стало доказом того, що зусилля центробанку із підтримки національної валюти провалилися.