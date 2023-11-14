С начала текущего года в России зафиксировали рекордный рост инфляции, который составил 6,99%. Кроме того, за первую неделю ноября индекс потребительских цен вырос на 0,42%. Для сравнения годом ранее это был рост за целый месяц, по данным российских СМИ.

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В России зафиксировали рекордную инфляцию

Эксперты из российского "Альфа-банка" заявили, что последние данные об инфляции, обнародованные на прошлой неделе, свидетельствуют о крайне негативных тенденциях. При этом рост цен фиксируют как в продовольственном, так и непродовольственном секторах.

Дальше – больше! Зоной "инфляционной беды" для россиян назвали цены на овощи и фрукты в супермаркетах. Эти категории товаров с начала года подорожали на десятки процентов. Добавим, еще в конце октября предупреждали, что ситуация с инфляцией в России будет ухудшаться.

Любопытно! В начале августа российский рубль вошел в тройку самых слабых валют в мире вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.

В то же время подмечают, что введение валютного контроля в России способствовало усилению позиций рубля по отношению к иностранным валютам. Несмотря на все доллары и евро с начала года выросли почти на 40% с начала года. Напомним, что в начале октября стоимость доллара взлетела выше 100 рублей. Это стало доказательством того, что усилия центробанка по поддержке национальной валюты провалились.