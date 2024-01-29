Ілон Маск – це перше та єдина людина у світі, капітал якої досягав позначки у понад 300 мільярдів доларів. Проте статки скандального бізнесмена досить часто змінюються.

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Ілон Маск втратив і повернув назад статус найбагатшої людини у світі

Згідно з попередніми даними за 29 січня, французький магнат Бернар Арно, який керує конгломератом компаній LVMH, очолив рейтинг найзаможніших людей у світі. Його капітал оцінювали у понад 208 мільярдів доларів. Ілон Маск тимчасово опустився на другу сходинку з 204 мільярдами доларів.

На момент створення цього матеріалу, ситуація змінилася. Ілон Маск повернув собі статус головного багатія у світі, оскільки його капітал зріс на 5,5 мільярда доларів до 210,1 мільярда доларів. Тоді як статки Бернара Арно оцінюють у 208,5 мільярда доларів. Француз за сьогодні заробив ще 827 мільйонів доларів.

До теми! З початку 2024 року Ілон Маск збіднів на 30,5 мільярда доларів. Усе через знецінення акцій Tesla, яке фіксували у січні. Зокрема, після публікації звіту за четвертий квартал 2023 року цінні папери виробника електрокарів впали майже на 13%.

Нагадаємо, що важливими джерела доходів для бізнесменів – це акції їхніх компаній на фондовому ринку. Під час сьогоднішніх торгів цінні папери виробника електрокарів Tesla подорожчали на 4,19% на біржі у США, згідно з даними Yahoo!Finance. Тоді як акції компанії LVMH подорожчали на 0,41% на Паризькій біржі, інформує Google Фінанси.