Річ у тому, що за 4 квартал 2023 року загальний виторг компанії зріс на 3% до 25,17 мільярда доларів, тоді як експерти прогнозували 25,6 мільярда доларів. Якщо порівнювати з попереднім роком, то цей показник збільшився лише на 1%.
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Новий обвал Tesla на фондовій біржі
Після публікації фінансового звіту за останній квартал 2023 року цінні папери Tesla "просіли" спершу на 6%, а на момент створення цього матеріалу – на майже 13%. Наразі ринкова капіталізація виробника електрокарів становить 576,9 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.
Далі – більше! Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск попередив інвесторів, що темпи зростання обсягів продажів у 2024 році сповільняться навіть попри знижки, пише Reuters. Варто додати, що торік компанія знизила ціни на чотири моделі автомобілів у всьому світі через уповільнення продажів.
Нагадаємо, що Ілон Маск прагне збільшити свою частку акцій у компанії Tesla. Мовляв, у поточній ситуації він не може ефективно розвивати компанію. Мільярдер навіть знову почав критикувати Марка Цукерберга, яка має вирішальне право голосу в Meta завдяки акціям подвійного класу.
За останній день капітал Ілона Маска зменшився на 937 мільйонів доларів, інформує Bloomberg. До того ж початку року бізнесмен став біднішим на майже 13 мільярдів доларів.