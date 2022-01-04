Зі статками в 304,2 мільярда доларів Ілон Маск залишається найбагатшою людиною світу. Він випереджає Бернара Арно, генерального директора французької імперії моди LVMH, на понад 100 мільярдів доларів.
Цікаво Ілон Маск заговорив про банкрутство SpaceX: що це означає для космічної галузі та інвесторів
Чому Ілон Маск розбагатів
Черговий додаток до статків Ілону Маску принесли акції Tesla. У неділю виробник електромобілів оголосив, що поставив понад 936 тисяч автомобілів у 2021 році, перевершивши прогнози аналітиків.
Інвестори швидко відреагували – акції Tesla підскочили більш ніж на 13%. Ринкова капіталізація компанії знову перевищила позначку в 1 трильйон доларів після того, як минулого місяця опустилася нижче цього рівня.
Акції Tesla Ілона Маска
- Ілон Маск, який є генеральним директором Tesla і володіє близько 15,6% акцій компанії, продовжує їх продавати.
- Нагадаємо, що раніше мільярдер пообіцяв продати частину своїх акцій, щоб мати змогу сплатити податки.
- Протягом 2021 року він продав 5,7 мільйона акцій Tesla на суму понад 16 мільярдів доларів.
- Також він повідомив, що сплатить приблизно 11 мільярдів доларів податків за 2021 рік, ставши найбільшим платником податків.