Зі статками в 304,2 мільярда доларів Ілон Маск залишається найбагатшою людиною світу. Він випереджає Бернара Арно, генерального директора французької імперії моди LVMH, на понад 100 мільярдів доларів.

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Чому Ілон Маск розбагатів

Черговий додаток до статків Ілону Маску принесли акції Tesla. У неділю виробник електромобілів оголосив, що поставив понад 936 тисяч автомобілів у 2021 році, перевершивши прогнози аналітиків.

Інвестори швидко відреагували – акції Tesla підскочили більш ніж на 13%. Ринкова капіталізація компанії знову перевищила позначку в 1 трильйон доларів після того, як минулого місяця опустилася нижче цього рівня.

Зверніть увагу! Статки Ілон Маска незабаром знову можуть зрости, коли компанія Tesla звітуватиме про четвертий квартал.

Акції Tesla Ілона Маска