На чому заробляють наймолодші мільярдери?

Майже три чверті мільярдерів світу перебувають у віці від 50 до 79 років, і тільки 12% молодші за 50, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Дивіться також ТОП найбагатших людей Африки: як вони заробили свої статки

При цьому більшість тих, хто увійшов до клубу мільярдерів до 30 років, отримали свої статки у спадок. Це стосується і наймолодшого мільярдера у світі.

Які статки у 22 річного Кевіна Девіда Леманна?

Кевін Девід Леманн з Німеччини став мільярдером у зовсім юному віці – зараз йому 22 роки, а його капітал оцінюється в 3,6 мільярда доларів. Свої статки він отримав у 2017 році, коли батько передав йому 50% акцій найбільшої аптечної мережі країни DM-Drogerie Markt.

Цікаво! На момент коли Кевін Леманн став мільярдером, йому було всього 14 років.

Його батько вперше інвестував у бренд у 1974 році, незабаром після його заснування, з того часу компанія виросла до 4 120 магазинів по всій Європі. Ні Кевін, ні його батько не беруть участі в управлінні бізнесом.

Які статки у 21 річної Кім Чон Йон?

Кім Чон Йон, 21-річна уродженка Південної Кореї, володіє статками в 1,3 мільярда доларів. Вона і її сестра отримали в спадок приблизно 9% акцій розробника відеоігор Nexon від свого покійного батька.

Примітно! Хоча сама Кім не обіймає посади в компанії, вона є співвласницею бізнесу, якому належать понад 80 ігор, включаючи такі хіти, як MapleStory, KartRider і Dungeon & Fighter.

Які статки у 20 річного Клементе Дель Веккьо?

Клементе Дель Веккьо з Італії у свої 20 років має статки в 6,6 мільярда доларів. Як і його брати та сестри він володіє 12,5% акцій холдингової компанії Delfin, якій належить частка в EssilorLuxottica — світовому лідері з виробництва окулярів.

Цікаво! Серед брендів EssilorLuxottica – Arnette, Ray-Ban і Persol.

Клементе не займає жодних посад в EssilorLuxottica. Він і його брат Лука – діти покійного засновника компанії від колишньої керівниці відділу зв'язків з інвесторами Сабіни Гросс.

Які статки у 20 річної Лівії Фойгт де Ассіс?

Лівія Фойгт де Ассіс, 20-річна бразилійка, успадкувала 1,2 мільярда доларів. Їй, як і її сестрі належить 3,1% акцій компанії.

Примітно! Вона наймолодша представниця родини співзасновників промислової корпорації WEG.

Лівія вивчає психологію в університеті. Після того як минулого року Forbes назвав її наймолодшою мільярдеркою у світі, вона заявила в соцмережах, що хоче уникати публічності та поводитися стримано в інтернеті.

Які статки у 19-річного Йоханнеса фон Баумбаха?

Йоханнес фон Баумбах з Німеччини став мільярдером у 19 років, а його статки оцінюються в 5,4 мільярда доларів. Фон Баумбах є спадкоємцем фармацевтичної компанії Boehringer Ingelheim.

Цікаво! Його сім'я традиційно уникає публічності, і невідомо, чи бере Йоханнес участь у справах компанії.

З 2015 року компанію Boehringer Ingelheim очолює його дядько, Хубертус фон Баумбах. Також відомо, що Йоханнес захоплюється гірськолижним спортом і бере участь у змаганнях в Австрії.