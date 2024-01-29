Илон Маск это первый и единственный человек в мире капитал которого достигал отметки в более 300 миллиардов долларов. Однако состояние скандального бизнесмена довольно часто меняются.

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Илон Маск потерял и вернул назад статус самого богатого человека в мире

Согласно предварительным данным за 29 января, французский магнат Бернар Арно, управляющий конгломератом компаний LVMH, возглавил рейтинг самых состоятельных людей в мире. Его капитал оценивали более чем в 208 миллиардов долларов. Илон Маск временно опустился на второе место с 204 миллиардами долларов.

К моменту создания этого материала, ситуация изменилась. Илон Маск вернул себе статус главного богача в мире, поскольку его капитал вырос на 5,5 миллиарда долларов до 210,1 миллиарда долларов. В то время как состояние Бернара Арно оценивают в 208,5 миллиарда долларов. Француз за сегодня заработал еще 827 миллионов долларов.

К теме! С начала 2024 года Илон Маск обеднел на 30,5 миллиарда долларов. Все из-за обесценивания акций Tesla, которое фиксировали в январе. В частности, после публикации отчета за четвертый квартал 2023 года ценные бумаги производителя электрокаров упали почти на 13%.

Напомним, что важными источниками доходов для бизнесменов являются акции их компаний на фондовом рынке. В ходе сегодняшних торгов ценные бумаги производителя электрокаров Tesla подорожали на 4,19% на бирже в США, по данным Yahoo!Finance. В то время как акции компании LVMH подорожали на 0,41% на Парижской бирже, согласно Google Финансы.