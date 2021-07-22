За даними Goldman Sachs, 60% сімейних офісів, які працюють з надзвичайно багатими людьми, цікавляться криптовалютами. З них 15% вже вклали гроші у цифрові монети, а 45% – замислюються над цим.

Зверніть увагу Навчатися у найкращих: з яких успішних інвесторів та мільярдерів варто брати приклад

Найбагатші люди світу обирають криптовалюти

Goldman повідомляє, що надбагаті люди розглядають цифрову валюту, як спосіб зайняти позицію для високої інфляції, тривалих низьких ставок та інших макроекономічних змін після року безпрецедентних глобальних монетарних і фіскальних стимулів. Участь в опитуванні банку взяли 150 респондентів.

Що відомо про сімейні офіси Це приватні компанії, які займається інвестиціями та управлінням багатством для заможних родин. Зазвичай, це активи, що перевищують 100 мільйонів доларів, з метою ефективного зростання та передачі багатства між поколіннями.

Інтерес до криптовалют, таких як біткойн, змінюється від регіону до регіону. Goldman Sachs з'ясував, що 24% сімейних офісів в Північній і Південній Америці вже почали інвестувати у віртуальні гроші. В Азії та Європі цей показник дорівнює 8%. Стільки ж багатіїв з Близького Сходу та Африки обрали для інвестицій криптовалюти. У країнах Азії 68% сімейних офісів розглядають інвестування у віртуальні валюти, як одну з опцій у майбутньому, у порівнянні з 39% в Америці та 35% в країнах EMEA (Європи, Африки та Близького Сходу).

Сімейні офіси обирають криптовалюти / Фото Unsplash

Згідно з даними Goldman, про цифрові гроші згадували ті сімейні офіси, які занепокоєні високою інфляцією у світі.

Проте, ні всім компаніям подобаються криптовалюти. 39% сімейних офісів у світі заявили, що ніколи не будуть інвестувати у віртуальні монети. З них 49% обґрунтували своє рішення високою волатильністю криптовалют, а трохи менш як 40% зазначили, що наразі їм незручно користуватися наявною інфраструктурою.

Як грамотно управляти грошима і прибутково інвестувати на біржі? Дізнайтеся в експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex CLub.