Головним бенефіціаром нової хвилі попиту, звичайно, стала компанія Tesla, яка є флагманом галузі. Ак ції виробника електрокарів за рік зросли більше ніж в 6 разів – до 660 доларів за актив.

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Тріумф Tesla

Компанія Tesla, засновником якої є всесвітньо відомий бізнесмен і мільярдер Ілон Маск, крім виробництва популярних електромобілів, займається розробкою та встановленням енергетичних систем, які працюють завдяки сонячній енергії. Крім того, дітище Маска володіє кількома заводами, які створюють спеціальні станції для електромобілів з високою швидкістю зарядки і великою кількістю зарядних стійок. Вони також частково функціонують завдяки сонячним батареям.

Акції Tesla стали справжнім феноменом фінансового ринку, особливо після того, як стало відомо, що компанія інвестувала 1,5 мільярда доларів у біткойн. Цей крок привернув увагу нових інвесторів. У результаті ціна акцій Tesla пішла вгору, забезпечивши вкладникам хороший прибуток.

Конкуренти Tesla виходять вперед

Tesla – це не єдиний виробник електромобілів, чиї акції можна купити на біржі. Одним із головних конкурентів компанії Ілона Маска є китайська фірма NIO зі штаб-квартирою у Шанхаї. NIO вийшла на ринок у 2016 році. Головна спеціалізація китайської компанії – електрокари та інфраструктура для них. NIO вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу у 2018 році. Наразі акції компанії коштують 44 долари, хоча їхня ціна стартувала з 7 доларів за актив.

Ринкова капіталізація виробників електромобілів : Nikola – 5,6 мільярда доларів, NIO – 72,3 мільярда доларів, Tesla – 636 мільярдів доларів.

Ще одним потужним гравцем є американська компанія Nikola, яка була створена у 2014 році. Її акції торгуються на біржі Nasdaq з 2020 року. З моменту виходу на біржу цінні папери Nikola подорожчали більш ніж в 1,5 раза – до 14,25 долара за кожну. Потужним імпульсом для успіху компанії стала її співпрацю з автоконцерном General Motors. Після цього акції Nikola злетіли відразу на 30%.

IPO Це перший публічний продаж акцій приватної компанії, зокрема у формі продажу депозитарних розписок на акції.

Акції виробників електрокарів – новий тренд серед інвесторів / Фото Unsplash

В це можна інвестувати

Сьогодні кожен українець має можливість інвестувати в акції Tesla чи її конкурентів. На щастя, це можна зробити без великих грошей або спеціальних знань. Перш за все важливо не помилитися з вибором торгової платформи. Один з кращих варіантів як для початківців, так і для досвідчених інвесторів – Libertex від Forex Club. Послугами Libertex уже користуються понад 2,2 мільйона трейдерів по всьому світу. Forex Club активно працює з 1997 року та допомагає своїм клієнтам заробляти на різних активах: акціях провідних світових компаній, фондових індексах, валютах, криптовалютах, енергоносіях тощо.

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