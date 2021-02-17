Знову найбагатший: Безос посунув Маска з першої позиції в рейтингу

Джерело:Bloomberg
Джеф Безос отримав назад статус найбагатшої людини світу після того, як ненадовго віддав його Ілону Маску. Про статки багатіїв розповідаємо на Фінанси 24.
Ілон Маск не довго вважався найбагатшою людиною світу. У вівторок, 16 лютого, акції Tesla Inc. подешевшали на 2,4%, стерши 4,6 мільярда доларів зі статків свого головного виконавчого директора.
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Статки Джеффа Безоса наразі налічують 191,2 мільярда доларів. Це на 955 мільйонів більше, ніж має Ілон Маск, який 6 тижнів побув найбагатшим.
Будучи найбагатшою людиною світу, Ілон Маск суттєво повпливав на ринок різних активів. Зокрема:
Однак, незважаючи на постійну присутність Маска у соціальних мережах, акції Tesla впали майже на 10% з піку 26 січня.
Цікаво, що Безос повернув собі статус найбагатшого після того, як оголосив про намір піти з посади генерального директора компанії Amazon, щоб зосередитись на інших проєктах.
Тож боротьба між двома багатіями за перше місце триватиме ще деякий час.Як вкладати кошти в такі активи як золото, нафту, акції міжнародних компаній і контролювати свої інвестиції? Дізнайтеся, замовивши безкоштовну консультацію експертів Forex Club.