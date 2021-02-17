Знову найбагатший: Безос посунув Маска з першої позиції в рейтингу

Джеф Безос отримав назад статус найбагатшої людини світу після того, як ненадовго віддав його Ілону Маску. Про статки багатіїв розповідаємо на Фінанси 24.

Ілон Маск не довго вважався найбагатшою людиною світу. У вівторок, 16 лютого, акції Tesla Inc. подешевшали на 2,4%, стерши 4,6 мільярда доларів зі статків свого головного виконавчого директора.

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Статки Джеффа Безоса наразі налічують 191,2 мільярда доларів. Це на 955 мільйонів більше, ніж має Ілон Маск, який 6 тижнів побув найбагатшим.

Як Маск був найбагатшим

Будучи найбагатшою людиною світу, Ілон Маск суттєво повпливав на ринок різних активів. Зокрема:

Він своїми твітами та заявами підняв акції GameStop, Etsy, Shopify, CD Projekt SA та Signal Advance.

Нещодавно він підняв ціну на біткойн і навіть на Dogecoin, менш відому криптовалюту. Тим часом біткойн вже перевищив 50 000 доларів, зокрема й через купівлю Tesla цієї криптовалюти на суму 1,5 мільярда доларів.

Однак, незважаючи на постійну присутність Маска у соціальних мережах, акції Tesla впали майже на 10% з піку 26 січня.

Як Безос знову став багатим

Цікаво, що Безос повернув собі статус найбагатшого після того, як оголосив про намір піти з посади генерального директора компанії Amazon, щоб зосередитись на інших проєктах.

Безос володіє компанією з дослідження космосу Blue Origin, а також Washington Post, і за останні роки пришвидшив свою благодійну діяльність. А акції Amazon зросли на 53% за останні 12 місяців.

Проте в Ілона Маска є куди успішніша космічна компанія SpaceX, а також Tesla, яка у 2020 році дала ріст в 700%.

Тож боротьба між двома багатіями за перше місце триватиме ще деякий час.