Європейський інвестиційний банк інвестував мільярд євро в Україну у 2020 році. А загальні запозичення становлять 7,5 мільярда євро. Чому Україна в пріоритеті, читайте на Фінанси 24.

Чому Україна залучає найбільше грошей

Європейський інвестиційний банк – це структура ЄС, яка орієнтується на попит, пояснила віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська в інтерв'ю НВ.

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У нас немає попередньо встановлених квот для країн. Ми реагуємо на запити проінвестувати сталі та якісні проєкти, і Україна вже набула всіх потужностей, аби їх пропонувати. Хороші проєкти стають інвестиціями,

– розповіла Червінська.

Саме це і стало причиною того, що Україна отримала понад 60% загального обсягу кредитів у країнах Східного партнерства.

Угоди України та ЄІБ

У 2020 році Україна та ЄІБ підписали 9 угод на загальну суму майже 1,1 мільярда євро. Попри пандемію це на 50% більше, ніж у 2019 році.

Мета кредитних угод:

Підтримка регіонів сходу України, що постраждали від конфлікту;

Реабілітація та розвиток інфраструктури;

Інновації;

Удосконалення громадського транспорту;

Відновлення бізнесу в межах зусиль команди Європи щодо реагування на вплив коронакризи.

Усі проєкти доповнюють одне одного, щоб забезпечити необхідне економічне стимулювання та посилити відновлення постраждалих від військового конфлікту регіонів.

Тереза Червінська висловила сподівання, що саме зараз інвестиції з Європи можуть дати Україні давно очікуваний поштовх.

Як банк ЄС ми готові підтримати Україну, щоб вона отримала максимальну користь від інвестиційних можливостей, представлених не лише коштами ЄС, але й ініціативами із протидії змінам клімату та відновлення після пандемії COVID-19,

– резюмує віцепрезидентка.

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