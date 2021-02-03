Генеральний директор Amazon.com Inc. Джефф Безос піде з посади у третьому кварталі 2021 року. На його місце прийде Енді Джессі, керівник підрозділу хмарних обчислень компанії.

Джерело: Bloomberg

Джефф Безос заснував компанію 25 років тому у себе в гаражі в Сієтлі як інтернет-бібліотеку. Саме він був рушійною силою розвитку компанії та її потрапляння у десятку найдорожчих брендів світу.

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Хто замінить Безоса

Ще у 2020 році говорили про 2 ймовірних кандидатів, які замінять Джеффа Безоса на посаді генерального директора. Але, коли Джефф Уілк, керівник споживчого бізнесу, пішов з компанії, всі очікували, що наступником стане 53 річний Енді Джессі, керівник підрозділу хмарних обчислень компанії.

Так і сталося, про що у вівторок 2 лютого повідомив Джефф Безос, який перейде на посаду виконавчого голови.

Чому Безос йде з посади

Безос покидає пост гендиректора, щоб бути кориснішим компанії в ідейному напрямку. Також він вважає, що обрав сприятливий час для цього.

Коли ви дивитесь на наші фінансові результати, то, що ви насправді бачите, – це довготривалі сукупні результати винаходу. Зараз я бачу Amazon найбільш винахідливим за всю історію, що створює оптимальний час для цього переходу,

– сказав Безос у заяві.

Звільнившись з посади генерального директора, Джефф Безос виконуватиме роль ідейного лідера. Його не обтяжуватимуть обов’язки голови багатомільярдної корпорації, якому потрібно справлятися з регуляторами на всіх континентах та критикою щодо рівня зарплат і ставлення до працівників.

Тепер Джефф Безос зможе зосередитися на інноваціях та приділяти більше часу перспективним ідеям. Зазначимо, що крім Amazon, Джефф Безос володіє космічною компанією Blue Origin та виданням Washington Post, на які у нього також з’явиться більше часу.

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