Готівковий курс валют на 26 січня: долар та євро знову подешевшали

Курс гривні щодо долара та євро 26 січня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти знову впали у ціні.
Джерело: 24 канал
Долар у вівторок, 26 січня, купували за 28,08 гривні (-1 копійка у порівнянні з понеділком, 25 січня), а продавали – по 28,28 гривні (-1 копійка). Про це свідчать дані сайту finance.ua.
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Євро у вівторок купували за 33,89 (-8 копійок), а продавали по 34,28 гривні (-9 копійок).
Готівковий курс валют у Києві 26 січня такий:
За курсом валют від НБУ 26 січня, долар піднявся в ціні на 1 копійку у порівнянні з попереднім банківським днем і коштував 28,17 гривні. Європейська валюта навпаки – трохи впала в ціні. У вівторок її оцінили в 34,23 гривні.
У першій половині січня спостерігалося здешевлення готівкового курсу долара відносно гривні, але вже з 14 січня почалося плавне здорожчання.Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій у експертів Forex Club.