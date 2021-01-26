Курс гривні щодо долара та євро 26 січня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти знову впали у ціні.

Джерело: 24 канал

Долар у вівторок, 26 січня, купували за 28,08 гривні (-1 копійка у порівнянні з понеділком, 25 січня), а продавали – по 28,28 гривні (-1 копійка). Про це свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро у вівторок купували за 33,89 (-8 копійок), а продавали по 34,28 гривні (-9 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 26 січня такий:

долар – 28,15 гривні (купівля) і 28,20 гривні (продаж);

євро – 34,05 гривні (купівля) і 34,15 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 26 січня, долар піднявся в ціні на 1 копійку у порівнянні з попереднім банківським днем і коштував 28,17 гривні. Європейська валюта навпаки – трохи впала в ціні. У вівторок її оцінили в 34,23 гривні.

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У першій половині січня спостерігалося здешевлення готівкового курсу долара відносно гривні, але вже з 14 січня почалося плавне здорожчання.

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