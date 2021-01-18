Попри те, що курс долара до гривні у 2020 році виріс, індекс долара відносно інших валют впав. Експерти очікують, що завдяки винайденню вакцини, долар продовжить падати.

Яким буде індекс долара у 2021

Прогнозування курсу валют в умовах кризи доволі неточне, проте аналітики сходяться на думці, що американський долар падатиме, повідомляє currency.com.

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Довідка. Варто розуміти, що тут йдеться не про курс долара щодо гривні, а про індекс долара. Він показує відношення долара США до кошика з шести валют основних торговельних партнерів США: євро, єни, фунту стерлінгів, канадського долара, шведської крони та швейцарського франка.

Як правило, долар росте в умовах кризи, тому що інвестори перекидають гроші з ризикових активів у більш безпечний долар.

Але позитивні новини щодо вакцини проти коронавірусу можуть все змінити для долара. Вакцини Pfizer, AstraZeneca та Moderna вже застосовують у Великобританії, США та інших країнах.

Як тільки економічна ситуація у цих країнах почне стабілізуватися, варто очікування падіння індексу долара, переконані аналітики.

ING

Аналітики ING очікують, що долар цьогоріч втратить 10% у порівнянні з більшість національних валют світу. Очікують, що курс долара до євро буде 1,25, а до фунта – 1,42 долара вже восени.

Goldman Sachs

Інвестиційний банк Goldman Sachs також погоджується, що долар впаде. У нещодавній записці для інвесторів банк попереджає, що попит на долар впаде, оскільки глобальна економіка відновиться.

Долар переоцінений після тривалого періоду переоцінення ринку активів США. Зниження ставок ФРС зменшило перевагу долара: нове таргетування від центробанку повинне підтримувати низькі відсоткові ставки протягом кількох років,

– йдеться у записці.

Експерти очікують, що протягом наступного року індекс долара впаде на 9%. Відтак курс до євро становитиме 1,23 долара, а до фунту – 1,41 долара.

Стівен Роуч

Деякі експерти роблять вкрай песимістичні прогнози щодо долара США. Зокрема, відомий економіст Стівен Роуч попередив, що долар може впасти на 35%.

Що відбувається з доларом

Станом на 18 січня індекс долара 90,87 за даними Libertex. Востаннє індекс був на такому низькому рівні ще у 2018 році. Як видно з графіку долар і справді відчутно впав у 2020 році.



Індекс долара 2017-2021 роки / Libertex

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