Курс валют на 26 січня: гривня трохи зміцнилась до євро
На вівторок, 26 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Джерело: Нацбанк
Офіційний курс валют долара та євро на 26 січня
У вівторок, 26 січня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 28,17 гривні. Це на 1 копійку більше ніж 25 січня.
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Європейська валюта навпаки – трохи впала в ціні. Відтак, євро у вівторок оцінили в 34,23 гривні, що на 2 копійки менше ніж попереднього банківського дня.
Вартість валюти на міжбанку:
- Долар: 28,15 – 28,17 гривні.
- Євро: 34,13 – 34,14 гривні.
Скільки коштувала валюта в обмінниках:
- Долар: купівля – 28,09 гривні, продаж – 28,29 гривні.
- Євро: купівля – 33,96 гривні, продаж – 34,37 гривні.
Прогнози для гривні на 2021 рік
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.
- У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.
Як змінювався курс у 2020
Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Таким чином українська валюта впала майже на 20% щодо долара.
Здебільшого торік на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.
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