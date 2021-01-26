Курс гривны к доллару и евро 26 января на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты вновь упали в цене.

Источник: 24 канал

Доллар во вторник, 26 января, покупали за 28,08 гривны (-1 копейка по сравнению с понедельником, 25 января), а продавали – по 28,28 гривны (-1 копейка). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро во вторник покупали за 33,89 гривны (-8 копеек), а продавали по 34,28 гривны (-9 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 26 января таков:

доллар – 28,15 гривны (покупка) и 28,20 гривны (продажа)

евро – 34,05 гривны (покупка) и 34,15 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 26 января, доллар поднялся в цене на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем ​​и стоил 28,17 гривны. Европейская валюта наоборот – немного упала в цене. Во вторник ее оценили в 34,23 гривны.

Как менялся наличный курс в январе 2021

В первой половине января наблюдалось удешевление наличного курса доллара по отношению к гривне, но уже с 14 января началось плавное подорожание.

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