На п'ятницю, 22 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро на 22 січня

У п'ятницю, 22 січня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 28,26 гривні. Це на 6 копійок більше ніж 21 січня.

Цікаво Долар у 2021 році буде слабшати: аналітики назвали причини

Європейська валюта також відчутно зросла в ціні. Відтак, євро у п'ятницю оцінили в 34,37 гривні, що на 22 копійку більше ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку:

Долар: 28,26 – 28,28 гривні.

Євро: 34,34 – 34,35 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках:

Долар: купівля – 28,15 гривні, продаж – 28,35 гривні.

Євро: купівля – 33,97 гривні, продаж – 34,38 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар .

. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар.

за долар. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.

Як змінювався курс у 2020

Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Таким чином українська валюта впала майже на 20% щодо долара.

Здебільшого у минулому році на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.