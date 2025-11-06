Чому Трамп вирішив розвивати крипту у США?

Трамп каже, що, якщо США не розвиватимуть галузь криптовалюти, цим займеться Китай, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Ми значно випереджаємо Китай. Але якщо ми не розвинемо криптовалюту правильно, це зробить Китай. Вони вже починають і хочуть зробити більше.

Заява Трампа позвучала після зниження вартості біткойна, яке сталося напередодні. Американський президент також зауважив, що робота із розвитку криптогалузі розпочалася.

Ми перетворюємо США на біткойн-наддержаву, криптостолицю світу,

– сказав Трамп.

Що відбувається на ринку криптовалюти зараз?

Нещодавно біткойн падав до 99 908 доларів. Згодом він дещо відновився, зазначає Finance.yahoo. Падіння біткойна було нижче психологічної позначки, яка встановлена 23 червня 2025 року.

Таке зниження біткойна є продовженням тенденцій, які виникли після обвалу 10 жовтня. Нагадаємо, тоді з криптоіндустрії було виведено 19 мільярдів доларів.

Цікаво! На момент написання статті, за даними investing.com,, біткоїн коштує – 103 340 доларів.