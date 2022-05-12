Інші криптовалюти з десятки найбільш капіталізованих обвалилися ще більше, за даними CoinMarketCap.

До теми Біткойн обвалився: скільки коштує криптовалюта

Що сталося на крипторинку

Масовий розпродаж криптоактивів інвесторами відбувся через крах стейблкойна TerraUSD. Це сильно вдарило по основних токенах. Зараз ціни трохи відновилися, але вранці 12 травня ситуація виглядала так:

Біткойн втратив майже 14%, впавши до 26 782 доларів.

Ethereum за останню добу обвалилася ще більше – на понад 20%;

BNB, яка посідає 5 місце за ринковою капіталізацією, обвалилася майже на 25% за добу;

XRP втратила в ціні ще більше – 27%.

Solana обвалилася на 34%.

Cardano – на 32%.

Dogecoin – на 29%.

Що відомо про крах TerraUSD

TerraUSD – це стейблкойн, тобто його ціна була прив'язана до 1 долара. Але 9 травня цей токен вперше опустився нижче 70 центів. Зараз його ціна – 43 центи. На фоні цього США попередили про ризики інших стейблкойнів. Нагадаємо, що Tether і USD Coin є стейблкойнами.

Інвестори не хочуть ризикувати

Додатковою причиною обвалу крипторинку є підвищення відсоткових ставок центробанками різних країн для боротьби з інфляцією. Через це цінні папери стають більш привабливими для інвесторів, адже вони є дуже надійними, а тепер стають ще й більш прибутковими. Зараз спостерігається втеча інвесторів від ризикових активів.

Так, падають також акції компаній, які пов'язані з криптовалютами. Фінтех-компанія BC Technology Group Ltd., втратила 6,7%. Японська Monex Group Inc., яка володіє маркетплейсами TradeStation і Coincheck, завершила день падінням на 10%.

Крипторинок оживає

Висока волатильність – не сюрприз для крипторинку. Зараз біткойн коштує вже більш як 29 тисяч доларів. Він скоротив втрати за останню добу до 6%. Хоча за останні 7 днів втрата все ще сягає 21%. Інші криптовалюти також відновили частково те, що втратили сьогодні.

Станом на 18:35 12 травня ринкова капіталізація становить 1,25 трильйона доларів, що на 8,17% менше, ніж добу тому.