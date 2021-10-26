Національна віртуальна валюта Нігерії отримала назву eNaira. Це кульмінація проєкту центрального банку країни з розширення меж платіжної системи, який був у розробці з 2017 року. Головна мета – зробити фінансові транзакції зручнішими та простішими для усього соціуму.

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Нігерія запустила власну цифрову монету

eNaira розробила фінтех-компанія Bitt, яка також стоїть за створенням цифрових валют центробанків у деяких країнах Карибського басейну. Під час презентації віртуальної валюти глава центрального банку Нігерії Годвін Емефіле заявив, що уже викарбувано 500 мільйонів eNaira або 1,21 мільйона доларів США, пише Premium Times.

Президент африканської країни Мухаммаду Бухарі зазначив, що цифрова валюта центрального банку разом з іншими інноваціями сприятиме економічному розвитку Нігерії завдяки:

покращенню економічної діяльності,

збільшенню грошових переказів,

фінансовій інклюзії,

ефективнішій монетарній політиці.

Презентація національної цифрової валюти Нігерії: дивіться відео

Лідер країни також додав, що запровадження національної цифрової валюти збільшить ВВП Нігерії на 29 мільярдів доларів протягом наступних 10 років, інформує ChannelsTV.

Фінансова інклюзія Це рівний доступ та використання фінансових продуктів та послуг, які: прийнятні за ціною; відповідають потребам домогосподарств та підприємств; доступні для всіх сегментів суспільства незалежно від доходу та місця проживання.

Президент Мухаммаду Бухарі запевнив жителів Нігерії у тому, що національна цифрова валюта є безпечною та додав, що використання eNaira дозволить вирішити низку проблем. Зокрема, йдеться про виведення людей та підприємства з тіні, тим самим збільшивши податкову базу країни.