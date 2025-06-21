Де варто купувати долари США
Фальшиву валюту найчастіше продають на чорному ринку, тому краще відмовитися від обміну доларів з рук в руки. Навіть перевірені продавці часом пропонують підробки, самі того не знаючи, розповідає 24 Канал.
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Окрім чорного ринку, є ще кілька варіантів, де купувати валюту ризиковано:
- Підроблені гроші часто пропонують під час обміну валюти в Інтернеті, тому не варто купувати долари за оголошеннями на сайтах.
- У численних Telegram-каналах та соціальних мережах теж нерідко можна знайти пропозиції обміняти долари за вигідним курсом, однак валюта може бути фальшивою.
- Замовляючи американську валюту онлайн у невідомих продавців, завжди є велика ймовірність натрапити на шахраїв.
Важливо! Краще за все купувати долари у банках та ліцензованих обмінних пунктах. Якщо виникнуть проблеми з придбаними купюрами, завжди можна звернутися до них зі скаргою.
Як відрізнити фальшиві долари від справжніх
Однак трапляються ситуації, коли немає часу чи можливості купити долари у банку і чорний ринок залишається єдиним варіантом. Тоді потрібно знати, як виглядають підробки, щоб ненароком їх не придбати:
- На підробці не можна розгледіти ні водяного знаку, ні захисної смуги під час огляду на світло.
- Якщо змінити нахил банкноти, колір номіналу фальшивої банкноти не змінюється.
- На фальшивих доларах немає мікродруку, який можна прочитати за допомогою лупи.
- Папір несправжніх купюр не хрустить і не розтягується, його легко порвати.
- На підробках немає відчуття рельєфного друку, якщо провести по ним пальцями.
- Банкнота номіналом 100 доларів не має тривимірної захисної стрічки синього кольору та зображення дзвоників.
Варто знати! Перевірити валюту на справжність найкраще у банку чи обміннику, де є професійні пристрої для перевірки. Адже шахраї нерідко розповсюджують фальшиві долари, які виконані майстерно, тому візуально їх важко відрізнити від справжніх банкнот.