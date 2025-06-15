Чи дійсні долари 2002 року випуску

Всі американські долари, випущені з 1914 року, дійсні в Україні. Обмежень щодо номіналу чи року емісії доларових банкнот немає, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Чи залишиться курс долара стабільним

Це означає, що долари 2002 року випуску є законним платіжним засобом в Україні й повинні прийматися у банках чи обмінниках. Федеральна резервна система США не запроваджувала обмежень на розрахунки жодними банкнотами, випущеними за останні 111 років.

Банки та обмінні пункти зобов’язані приймати долари 2002 року, якщо вони справжні, і це підтверджено за допомогою детектора чи лічильника валют.

Фінансовим установам заборонено обмежувати операції з банкнотами певного номіналу або року випуску, якщо вони є законним платіжним засобом у США, оскільки це розцінюється як потенційне шахрайство.

Важливо! Якщо банк чи обмінник без причин відмовляється приймати долари, які відповідають встановленим вимогам, клієнт має право звернутися зі скаргою до НБУ.

Які долари можуть не приймати

Фінансові установи цілком законно мають право не приймати долари 2002 року, які були сильно пошкоджені чи зношені у процесі обігу. До таких купюр належать:

розірвані та розрізані на частини банкноти;

долари з пошкодженими елементами захисту (без позначення номіналу, зображення портрета, захисних стрічок та голографічних елементів);

купюри зі зміненим кольором під впливом рідини, вологості, контакту з ультрафіолетом чи хімічними речовинами;

банкноти з плямами, які займають понад половину площі і помітні у ультрафіолеті;

пропалені, обвуглені, трухлі долари;

банкноти з явними друкарськими дефектами.

Варто знати! Значно пошкоджені та зношені долари можна обміняти за допомогою спеціальної процедури інкасо, під час якої банк відправляє їх за кордон для обміну. Однак за це доведеться заплатити комісію. Фінустанови, які проводять процедуру, повинні розміщати тарифи інкасо на видному для клієнтів місці.