Где стоит покупать доллары США

Фальшивую валюту чаще всего продают на черном рынке, поэтому лучше отказаться от обмена долларов из рук в руки. Даже проверенные продавцы порой предлагают подделки, сами того не зная, рассказывает 24 Канал.

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Кроме черного рынка, есть еще несколько вариантов, где покупать валюту рискованно:

Поддельные деньги часто предлагают при обмене валюты в Интернете, поэтому не стоит покупать доллары по объявлениям на сайтах.

В многочисленных Telegram-каналах и социальных сетях тоже нередко можно найти предложения обменять доллары по выгодному курсу, однако валюта может быть фальшивой.

Заказывая американскую валюту онлайн у неизвестных продавцов, всегда есть большая вероятность наткнуться на мошенников.

Важно! Лучше всего покупать доллары в банках и лицензированных обменных пунктах. Если возникнут проблемы с приобретенными купюрами, всегда можно обратиться к ним с жалобой.

Как отличить фальшивые доллары от настоящих

Однако случаются ситуации, когда нет времени или возможности купить доллары в банке и черный рынок остается единственным вариантом. Тогда нужно знать, как выглядят подделки, чтобы ненароком их не приобрести:

На подделке нельзя разглядеть ни водяного знака, ни защитной полосы при осмотре на свет.

Если изменить наклон банкноты, цвет номинала фальшивой банкноты не меняется.

На фальшивых долларах нет микропочерка, который можно прочитать с помощью лупы.

Бумага ненастоящих купюр не хрустит и не растягивается, ее легко порвать.

На подделках нет ощущения рельефной печати, если провести по ним пальцами.

Банкнота номиналом 100 долларов не имеет трехмерной защитной ленты синего цвета и изображения колокольчиков.

Стоит знать! Проверить валюту на подлинность лучше всего в банке или обменнике, где есть профессиональные устройства для проверки. Ведь мошенники нередко распространяют фальшивые доллары, которые выполнены искусно, поэтому визуально их трудно отличить от настоящих банкнот.