Сплеск попиту на золото в Аргентині

Аргентинці відомі у світі своєю прихильністю до долара США. Проте нещодавно виникли сумніви щодо популярності американської валюти. Головна причина – золото, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу Важливий дорогоцінний метал різко впав в ціні

Річ у тому, що в Аргентині стрімко зростає попит на золото. Жителі країни все частіше звертають увагу на дорогоцінний метал, як альтернативний варіант для збереження вартості. Це свідчить про серйозні зміни в психології інвесторів.

Мовляв, долар більше не пропонує такого ж захисту від інфляції, як раніше. Тривале зростання вартості життя в США разом із підвищенням курсу песо – національної валюти Аргентини – за часів президентства Хав'єра Мілея зменшило привабливість долара. Як результат, багато аргентинців тепер сприймають долар, як лише "другу за надійністю" опцію серед активів-притулків.

До теми! Станом на 12 червня курс коливається на рівні 1 181,83 аргентинського песо за долар США, за даними Google Фінанси.

Зокрема, аргентинців турбує знецінення долара США. Нагадаємо, що з початку року долар США втратив в ціні понад 9%. Це ще один фактор, який сприяє їхній любові до золота. Цікаво, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у 2024 році долар злетів в ціні на 4,4%.