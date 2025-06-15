Яке співвідношення доларів США та Канади

Потрібно зауважити, що, попри те, що ці валюти мають однакову назву, вони зовсім різні, пише 24 Канал.

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Зараз співвідношення доларів США та Канади, за даними "Мінфіну" таке:

згідно з середнім банківським курсом, в 1 доларі США – 1,39 канадських доларів;

за курсом в обмінниках, 1 долар США – 1,37 канадських доларів.

Тобто, при обміні 100 доларів США можна отримати:

якщо обмін 100 доларів США здійснюється у банках, можна отримати приблизно – 138,55 канадських доларів;

при обміні 100 доларів США можна виручити орієнтовно – 137,09 канадських доларів.

Скільки доларів США в 100 канадських доларів

Водночас перевести 100 канадських доларів в долари США можна за таким курсом:

якщо обмінювати 100 канадських доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 68 доларів США;

при обміні 100 канадських доларів в обміннику, можна виручити орієнтовно – 71,89 долара США.

Зауважте! Долар США позначається як – USD, канадський – CAD.