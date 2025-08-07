Які курси валют?

У четвер, 7 серпня, долар залишається під тиском через зростаючі побоювання інвесторів, що партійні розбіжності починають проникати в ключові державні інститути США, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Яка валюта подорожчала, а яка подешевшала на ринку

Курс євро зріс на 0,14%, до 1,16 долара – найвищого рівня з 28 липня. Швейцарський франк зміцнився на 0,20% до рівня 0,80 за долар, а фунт стерлінгів залишався стабільним в очікуванні рішення Банку Англії.

Важливо! Потенційна мирна угода щодо України сприймається як позитивний фактор для єдиної європейської валюти.

Індекс долара, що відображає курс американської валюти щодо кошика основних валют, опустився до нового півтора тижневого мінімуму на рівні 98,00. За день він втратив 0,20%.

На що реагували курси валют?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в четвер планує провести переговори з керівництвом Німеччини, Франції та Італії з питання просування до мирного врегулювання.

Від укладення мирної угоди виграють європейські споживачі, галузі, чутливі до економічного зростання, а також будівельний сектор. Це також стане позитивним фактором для Східної Європи, оскільки значна частина зусиль з відновлення, ймовірно, буде зосереджена в економіках східноєвропейських країн,

– зазначив економіст Jefferies Мохіт Кумар.

В США ж особлива увага буде прикута до даних щодо кількості первинних заявок на допомогу з безробіття, особливо після слабкого звіту щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі минулого тижня.

Цей звіт став приводом для перегляду очікувань щодо курсу пом'якшення політики ФРС і призвів до падіння долара.