У легендарного футболіста Ліонеля Мессі з'явиться унікальна NFT-колекція: перше фото
Джерело:CoinDesk
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі вже давно завоювання звання легенди. Художник з Австралії Bosslogic вирішив відзначити успіхи Мессі на полі.
Художник, справжнє ім'я якого Коде Абдо, втілив свій задум у життя завдяки сучасним технологіям. Митець раніше працював з такими компаніями, як Marvel та Disney.
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На честь Мессі створили автентичну NFT-колекцію
NFT-колекція від Bosslogic складається з чотирьох витворів мистецтва. Збірка отримала назву "The Messiverse". Вона стане доступною 20 серпня на блокчейн-платформі Ethernity Chain.
NFTЦе сучасна технологія, створена з допомогою блокчейну Ethereum. Вона закріпляє за особою право власності на певний віртуальний товар. Такий токен є унікальним за своїми характеристиками, його неможливо замінити жодним іншим.
Цікаво, що Мессі не вперше з'явиться "у формі" NFT. У липні компанія Ethernity Chain оприлюднила спеціальну колекцію з нагоди перемоги Аргентини у фіналі Копа Америка, до якої входило зображення 34-річного футболіста з капітанською пов'язкою. Це перший титул з національною збірною для Мессі та перший для Аргентини за останні 57 років. Блокчейн-платформа не вперше використовує цей спосіб, щоб відзначити успіхи футболістів. У травні героєм NFT став легендарний Пеле.
Цікаві новини з ринку NFT:
- За допомогою технології NFT продають найрізноманітніші речі: картини, автомобілі, витвори мистецтва. Лотом одного аукціону навіть стала реальна київська квартира.
- Українці теж активно заробляють на NFT. Найчастіше вони звертають увагу на мистецтво. Україна уже потрапила в п'ятірку лідерів.
- Серед українських знаменитостей теж є прихильники цієї технології. Зокрема, реперка Alyona Alyona продала свій хіт "GALAS".
- На початку травня ринок NFT луснув. Продажі впали на 90%. За даними експертів, бульбашка NFT протрималася близько 4 місяців.