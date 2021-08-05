У легендарного футболіста Ліонеля Мессі з'явиться унікальна NFT-колекція: перше фото

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі вже давно завоювання звання легенди. Художник з Австралії Bosslogic вирішив відзначити успіхи Мессі на полі.

Художник, справжнє ім'я якого Коде Абдо, втілив свій задум у життя завдяки сучасним технологіям. Митець раніше працював з такими компаніями, як Marvel та Disney.

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На честь Мессі створ или автентичну NFT-колекцію

NFT-колекція від Bosslogic складається з чотирьох витворів мистецтва. Збірка отримала назву "The Messiverse". Вона стане доступною 20 серпня на блокчейн-платформі Ethernity Chain.

NFT Це сучасна технологія, створена з допомогою блокчейну Ethereum. Вона закріпляє за особою право власності на певний віртуальний товар. Такий токен є унікальним за своїми характеристиками, його неможливо замінити жодним іншим.

Цікаво, що Мессі не вперше з'явиться "у формі" NFT. У липні компанія Ethernity Chain оприлюднила спеціальну колекцію з нагоди перемоги Аргентини у фіналі Копа Америка, до якої входило зображення 34-річного футболіста з капітанською пов'язкою. Це перший титул з національною збірною для Мессі та перший для Аргентини за останні 57 років. Блокчейн-платформа не вперше використовує цей спосіб, щоб відзначити успіхи футболістів. У травні героєм NFT став легендарний Пеле.

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