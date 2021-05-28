Лотом на аукціоні став трек "GALAS". Пісня була створена у співавторстві з канадським виконавцем Dax.
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Аlyona Аlyona продала "GALAS" на NFT-аукціоні
Пісню пішла з молотка за 2,775 Ethereum або 7750 доларів. Крім треку переможець аукціону також отримав обкладинку цього лоту та два пожиттєвих квитки на всі сольні концерти Аlyona Аlyona.
NFT (non-fungible tokens)Це нова категорія криптовалют, де кожна монетка є повністю унікальною. Тобто, обміняти одну монету на іншу неможливо.
NFT-аукціони завойовують світ: цікаві лоти
- Українці активно продають і купують різні речі за допомогою нашумілої технології. До переліку входять картини, меми, квартири.
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