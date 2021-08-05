Художник, настоящее имя которого Коде Абдо, воплотил свой замысел в жизнь благодаря современным технологиям. Художник ранее работал с такими компаниями, как Marvel и Disney.
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В честь Месси создали аутентичную NFT-коллекцию
NFT-коллекция от Bosslogic состоит из четырех произведений искусства. Сборник получил название "The Messiverse". Она станет доступной с 20 августа на блокчейн-платформе Ethernity Chain.
NFTЭто современная технология, созданная с помощью блокчейну Ethereum. Она закрепляет за лицом право собственности на определенный виртуальный товар. Такой токен является уникальным по своим характеристикам, его невозможно заменить никаким другим.
Интересно, что Месси не впервые появится "в форме" NFT. В июле компания Ethernity Chain обнародовала специальную коллекцию по случаю победы Аргентины в финале Копа Америка, в которую входило изображение 34-летнего футболиста с капитанской повязкой. Это первый титул с национальной сборной для Месси и первый для Аргентины за последние 57 лет. Блокчейн-платформа не первый раз использует этот способ, чтобы отметить успехи футболистов. В мае героем NFT стал легендарный Пеле.
Интересные новости рынка NFT:
- С помощью технологии NFT продают самые разнообразные вещи: картины, автомобили, произведения искусства. Лотом одного аукциона даже стала реальная киевская квартира.
- Украинцы тоже активно зарабатывают на NFT. Чаще всего они обращают внимание на искусство. Украина уже попала в пятерку лидеров.
- Среди украинских знаменитостей тоже есть сторонники этой технологии. В частности, реперка Alyona Alyona продала свой хит "GALAS".
- В начале мая рынок NFT лопнул. Продажи упали на 90%. По данным экспертов, пузырь NFT продержалась около 4 месяцев.