Платформа Propy використовує технологію блокчейн з метою спростити продаж нерухомості у реальному світі, створивши концепцію смарт-контрактів.

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Квартиру в Києві продадуть на NFT-аукціоні

Аукціон буде тривати всього 24 години. Згідно з даними Propy, ціна лота-квартири стартує з 20 тисяч доларів у цифровій валюті. Особа, яка придбає квартиру отримає доступ до:

паперів на передачу права власності,

NFT-токен арту художника графіті Chizz з Києва, який намальований у квартирі,

фотографії помешкання.

Квартиру в Києві продадуть на NFT-аукціоні / Фото Propy

Головна мета цього заходу – довести, законно та реально продати квартиру за допомогою NFT. Захід запланований на 8 червня.

NFT (невзаємозамінні токени) Це окрема категорія криптовалют, де кожна монетка є повністю унікальною. Тобто, ви не зможете обміняти одну на іншу, як, наприклад, купюру номіналом 50 гривень на таку ж саму купюру.

Ця NFT увійде в історію. Для Propy – це важлива віха у залученні конструкції технології блокчейн і невзаємозамінних токенів (NFT) для здійснення "самоврядних" транзакцій з нерухомістю та участі в децентралізованій фінансовій економіці,

– заявила генеральна директорка Наталія Караянова.

Наразі власником квартири у Києві є засновник хедж-фонду Arrington XRP Capital Майкл Аррінгтон. Переможець аукціону отримає статус нового власника помешкання після того, як заповнить реквізити KYC.