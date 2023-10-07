Американський мільярдер Білл Гейтс пригадав про випадок, який стався у Гонконзі у 2017 році. Під час подорожі Гейтс та Баффет відвідали McDonald's, де і стався досить цікавий випадок. Додамо, що мільярдери є давніми прихильниками мережі закладів швидкого харчування.

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Гейтс розповів про важливе нагадування від Баффета

За словами Білла Гейтса, Воррен Баффет розрахувався у закладі спеціальними купованими. Засновник Microsoft у своєму листі навіть жартівливо назвав його "великим марнотратником".

Цей випадок нагадав нам про те, наскільки ви цінуєте вигідну угоду,

– написав Гейтс.

Цікаво, що Воррен Баффет раніше заявляв, що немає нічого кращого, ніж інвестиція в себе, а також порадив уникати безглуздих помилок та діяти за принципом максимального раціоналізму.

Що відомо про стиль життя Баффета

Баффет добре відомий у світі своєю ощадливістю. Зокрема, легендарний інвестор з 1958 року живе у будинку, який він придбав за майже 32 тисячі доларів та їздить на Cadillac 2014 року випуску. Мільярдер також пообіцяв віддати на благодійність 99% свого капіталу. Для прикладу, у 2022 році він очолив рейтинг найбільш щедрих мільярдерів у США.

На момент створення цього матеріалу, Forbes оцінює капітал Ворена Баффета у 115,7 мільярда доларів, а статки Білла Гейтса – у 109 мільярдів доларів. Вони займають 5 та 9 сходинки у рейтингу найбагатших людей світу відповідно.