Згідно з оцінками Forbes, 25 найбільших філантропів США пожертвували 196 мільярдів доларів за своє життя до кінця 2022 року. Порівняно з попереднім роком ця цифра виросла на 27 мільярдів доларів. Ба більше, це вдвічі більше, ніж зафіксували у 2018 році.

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Водночас статки 25 найвідоміших благодійників у США за цей зменшилися на 15% або на 164 мільярди доларів порівняно з роком до цього. Про першу п'ятірку – читайте далі.

Воррен Баффет

Легендарний американський інвестор вкотре очолив рейтинг найбільш щедрих філантропів США. Мільярдер навіть приєднався до присяги дарування, згідно з якою він пообіцяв віддати більшість власних статків на благодійність.

Загалом за своє життя він пожертвував на благодійність 51,5 мільярда доларів. За останній рік цей показник виріс на 5,4 мільярда доларів США. Згідно з Forbes Real Time, на цю мить його капітал становить 107,9 мільярда доларів.

Білл Гейтс та Мелінда Френч Гейтс

Експодружжя попри розлучення у 2021 році продовжують активно займатися благодійністю та розвивати Bill & Melinda Gates Foundation. За роки дарування вони встигли пожертвувати 38,4 мільярда доларів. За минулий рік цей показник виріс на 5 мільярдів доларів. На сьогодні капітал засновника Microsoft оцінюють у 104,1 мільярда доларів, тоді як Мелінда Френч Гейтс володіє статками у розмірі 6,6 мільярда доларів.

Джордж Сорос

Відомий американський інвестор, який є прихильником концепції відкритого суспільства та демократії, за своє життя віддав на благодійність 18,4 мільярда доларів. За останні 12 місяців ця сума зросла на 300 мільйонів доларів. Наразі його капітал становить 6,7 мільярда доларів.

Цікаво, що на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Фонд Сороса "Відкрите суспільство" передав Україні 25 мільйонів доларів на підтримку громадянського суспільства. Вони також залучили додаткові 20 мільйонів доларів для цієї цілі від інших донорів.

Маккензі Скотт

Американська письменниця та благодійниця як і Баффет підтримує присягу дарування. На момент створення цього матеріалу, її статки Forbes оцінює у 30,3 мільярда доларів США.

Вона також є однією із найщедріших та найактивніших філантропів у США. За своє життя Маккензі Скотт передала на підтримку різноманітних ініціатив 14,43 мільярда доларів. За рік ця сума збільшилася на 5,82 мільярда доларів.

Майкл Блумберг

Колишній мер Нью-Йорка та бізнесмен також роками займається благодійністю, пожертвувавши на ці цілі 14,4 мільярда доларів США. За рік ця сума виросла на 1,7 мільярда доларів. У 2022 році він зосередив увагу на 5 сферах. Йдеться про

Мистецтво;

Освіту;

Навколишнє середовище;

Урядові ініціативи;

Охорону здоров'я.

На момент створення цього матеріалу, особистий капітал американського бізнесмена становить 76,8 мільярда доларів.