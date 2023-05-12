Воррен Баффет, капітал якого видання Bloomberg оцінює у 113 мільярдів доларів, прокоментував як останні події у світі фінансів, так і поділився порадами для інвесторів. Зокрема, легендарний бізнесмен зізнався, що є найкращою інвестицією.

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Баффет назвав найкращу інвестицію

На думку американського мільярдера, немає нічого кращого, ніж інвестиція у себе. Ця тема виникла у контексті обговорення майбутнього долара у статусі головної резервної валюти у світі.

Баффет також заявив у розрізі відповіді про резервні валюти, що найкращий захист – це ваша власна можливість заробляти.

Інші поради від мільярдера

Крім того, інвестор порадив акціонерам уникати дурних помилок. Мільярдер виділив ще такі моменти під час зустрічі:

Діяти за принципом максимального раціоналізму;

Диверсифікація – це, але варто знати та розуміти міру;

Пам'ятайте те, що інші люди роблять дурниці створює можливості для вас.

Баффет також підкреслив, що керівників банків, які зазнали краху у США з початку весни 2023 року, мають притягнути до відповідальності. Він додав, що в іншому випадку після падіння низки фінансових установ не зроблять необхідні висновки. Нагадаємо, що ще один американський банк опинився у зоні ринку, адже клієнти почали знову забирати свої депозити. Йдеться про PacWest.