Американский миллиардер Билл Гейтс вспомнил о случившемся в Гонконге в 2017 году. Во время путешествия Гейтс и Баффет посетили McDonald's, где и произошел интересный случай. Добавим, что миллиардеры являются давними поклонниками сети заведений быстрого питания.

Достойно внимания Ставка на перспективу: как выйти на совершенно новый уровень финансовой свободы

Гейтс рассказал о важном напоминании от Баффета

По словам Билла Гейтса, Уоррен Баффет рассчитался в заведении специальными покупаемыми. Основатель Microsoft в своем письме даже шутливо назвал его "большим расточителем".

Этот случай напомнил нам о том, насколько вы цените выгодное соглашение,

– написал Гейтс.

Интересно, что Уоррен Баффет ранее заявлял, что нет ничего лучше, чем инвестиция в себя, а также посоветовал избегать бессмысленных ошибок и действовать по принципу максимального рационализма.

Что известно о стиле жизни Баффета

Баффет хорошо известен в мире своей бережливостью. В частности, легендарный инвестор с 1958 года живет в доме, который он приобрел почти за 32 тысячи долларов и ездит на Cadillac 2014 года выпуска. Миллиардер также пообещал отдать на благотворительность 99% своего капитала. Для примера, в 2022 году он возглавил рейтинг самых щедрых миллиардеров в США.

На момент создания этого материала, Forbes оценивает капитал Уоррена Баффета в 115,7 миллиарда долларов, а состояние Билла Гейтса – в 109 миллиардов долларов. Они занимают 5 и 9 строчки в рейтинге самых богатых людей мира соответственно.