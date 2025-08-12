Скільки нафти експортує Росія?

За останніми даними, середній обсяг постачань російської сирої нафти скорочується третій тиждень поспіль. При цьому тижневі обсяги знову зросли, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Згідно з відстеженням танкерів, в середньому за чотири тижні обсяг морських перевезень нафти склав 3,11 мільйона барелів на добу. Це приблизно на 3% менше показника в 3,21 мільйона барелів на добу за період до 3 серпня.

Примітно! За минулий тиждень 30 танкерів відвантажили в цілому 23,31 мільйона барелів російської нафти. Це більше, ніж 22,72 мільйона барелів тижнем раніше при тій же кількості суден.

Хто купує російську нафту?

Як зазначається, державні НПЗ Індії закупили частину сирої нафти у альтернативних постачальників на тлі введеного Трампом 25-відсоткового мита на експорт індійської нафти до США.

Однак, за оцінками, буде потрібно кілька тижнів, щоб оцінити можливий вплив цього кроку на російські постачання.

Важливо! Мита повинні набути чинності 27 серпня, але їх введення ще може бути скасовано. Трамп також заявив про можливість додаткових тарифів для Китаю. При цьому ринок поки не закладає в ціну ризик серйозних перебоїв в експорті російської нафти.

Індійські компанії можуть відмовитися від спотових закупівель російської нафти з відвантаженням у жовтні, але поки чекають офіційних роз'яснень від влади. Можливі зміни потоків стануть помітні тільки після вирушення цих партій.

Примітно! Нафта може бути завантажена на танкери й залишатися в морі в очікуванні вирішення ситуації до прибуття до берегів Індії.

Основний обсяг експорту російської нафти з Далекого Сходу направляється до Китаю, а шлях з Балтики до західного узбережжя Індії займає близько місяця, що означає: до моменту прибуття танкерів додаткові індійські мита можуть бути вже скасовані.

Тим часом Україна посилила удари по російських НПЗ: у серпні атакам піддалися Рязанський, Саратовський та Новокуйбишевський заводи "Роснафти". Скорочення переробки в перспективі може збільшити обсяг експорту сирої нафти, але на це буде потрібно час.

Скільки заробляє Росія на експорті нафти?

Валова вартість російського експорту нафти знизилася приблизно на 50 мільйонів доларів (4%) до 1,38 мільярда доларів за тиждень проти переглянутих 1,43 мільярда доларів тижнем раніше. Збільшення обсягів постачань не компенсувало зниження цін.

Цікаво! Вартість постачань до Індії знизилася на 3,10 долара – до 66,79 долара за барель.

Середня ціна нафти Urals з Балтики та Чорного моря за тиждень знизилася приблизно на 3 долари за барель, до 57,26 долара та 57,59 долара відповідно. Ціна ключового тихоокеанського сорту ESPO впала на 4 долари, до 63,10 долара за барель.