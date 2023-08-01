Про те, як діяти у такій ситуації пояснили у Національному банку України. Також своїми порадами поділився адвокат Олександр Гарбар.

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Що робити, коли банкомат не видає гроші

Перш за все радять уникати паніки. Згідно з інструкцією від Нацбанку, якщо банкомат не видає кошти, списані з картки, то потрібно звернутися до банку, який видав картку та повідомити про усі деталі операції. Зокрема, потрібно розповісти про суму, місце розташування банкомата, час проведення операції тощо.

Крім того, краще зв'язатися з банком, якому належить конкретний банкомат, особливо якщо це не банк-емітент картки. Тоді як адвокат Олександр Гарбар наголошує на потребі зателефонувати на гарячу лінію банку, який обов'язково має бути вказаний безпосередньо на банкоматі та повідомити про ситуацію та неотримання коштів.

За його порадою потрібно дотримуватися такого алгоритму дій у разі виникнення вище згаданої проблеми з банкоматом:

Не відходити від банкомата доки ви не отримаєте від оператора не детальних інструкцій щодо подальших дій;

детальних інструкцій щодо подальших дій; Зберегти усі чеки, якщо банкомат їх видав або зберегти смс-повідомлення, які прийшли замість паперових чеків;

якщо банкомат їх видав або зберегти смс-повідомлення, які прийшли замість паперових чеків; Зробити фото або/ та зняти відео банкомата, де буде відображено послідовність дій та повідомлень на екрані банкомата.

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