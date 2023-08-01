О том, как поступить в такой ситуации объяснили в Национальном банке Украины. Также своими советами поделился адвокат Александр Гарбар.

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Что делать, когда банкомат не выдает деньги

Прежде всего советуют избегать паники. Согласно инструкции от Нацбанка, если банкомат не выдает средства, списанные с карты, то нужно обратиться в банк, который выдал карту и сообщить все детали операции. В частности, нужно рассказать о сумму, местоположение банкомата, время проведения операции и т.д.

Кроме того, лучше связаться с банком, которому принадлежит конкретный банкомат, особенно если это не банк-эмитент карты. В то время как адвокат Александр Гарбар подчеркивает необходимость позвонить по горячей линии банка, который обязательно должен быть указан непосредственно на банкомате и сообщить о ситуации и неполучении средств.

По его совету следует придерживаться такого алгоритма действий в случае возникновения вышеупомянутой проблемы с банкоматом:

Не отходить от банкомата, пока вы не получите от оператора не подробных инструкций по дальнейшим действиям;

подробных инструкций по дальнейшим действиям; Сохранить все чеки, если банкомат их выдал или сохранить смс-сообщения, пришедшие вместо бумажных чеков;

если банкомат их выдал или сохранить смс-сообщения, пришедшие вместо бумажных чеков; Сделать фото или/ и снять видео банкомата, где отображается последовательность действий и сообщений на экране банкомата.

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