О том, как поступить в такой ситуации объяснили в Национальном банке Украины. Также своими советами поделился адвокат Александр Гарбар.
Обратите внимание Как сделать первые шаги к финансовому успеху: советы и подсказки
Что делать, когда банкомат не выдает деньги
Прежде всего советуют избегать паники. Согласно инструкции от Нацбанка, если банкомат не выдает средства, списанные с карты, то нужно обратиться в банк, который выдал карту и сообщить все детали операции. В частности, нужно рассказать о сумму, местоположение банкомата, время проведения операции и т.д.
Кроме того, лучше связаться с банком, которому принадлежит конкретный банкомат, особенно если это не банк-эмитент карты. В то время как адвокат Александр Гарбар подчеркивает необходимость позвонить по горячей линии банка, который обязательно должен быть указан непосредственно на банкомате и сообщить о ситуации и неполучении средств.
По его совету следует придерживаться такого алгоритма действий в случае возникновения вышеупомянутой проблемы с банкоматом:
- Не отходить от банкомата, пока вы не получите от оператора не подробных инструкций по дальнейшим действиям;
- Сохранить все чеки, если банкомат их выдал или сохранить смс-сообщения, пришедшие вместо бумажных чеков;
- Сделать фото или/ и снять видео банкомата, где отображается последовательность действий и сообщений на экране банкомата.
Более интересных и важных новостей о мире финансов:
- С 1 августа 2023 года в Украине начали действовать новые правила пополнение банковских карт через терминалы. Теперь для этого нужно будет указывать данные для верификации личности. Однако нововведения коснутся не всех услуг;
- Также в этот же день вступают в силу новые требования по пополнению мобильного счета наличными. С сегодняшнего дня для оплаты этой услуги нужно будет получить пароль.