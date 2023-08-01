Відтепер поповнювати банківський рахунок можна буде лише зі смс-паролем. Таким чином, центральний банк прагне посилити контроль за цим процесом.

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Інструкція для поповнення банківського рахунку за новими вимогами

Перш за все потрібно буде ввести на екрані термінала номер мобільного телефону. Після цього людина отримає або дзвінок, або смс-повідомлення з одноразовим паролем. Далі потрібно буде виконати такий алгоритм:

Вказати пароль на екрані термінала. Це свідчить про згоду на виконання платежу;

Отримати квитанцію.

Нагадаємо, що поповняти номер мобільного рахунку через термінал також потрібно буде після надання необхідних даних для верифікації. Це нововведення починає діяти з 1 серпня 2023 року. Проте нові правила та вимоги торкнуться не всіх.

Де пароль не потрібен

Без отримання пароля можна й надалі буде проводити багато платіжних операцій через програмно-технічні комплекси самообслуговування. До цього переліку вносять такі послуги:

Комунальні платежі (квартплата, комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв'язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона;

Транспортні послуги (придбання залізничних квитків, оплату проїзду в міському та приміському транспорті, громадському транспорті, поповнення проїзних та транспортних карток для проїзду).

Також додаткова верифікація не потрібна для сплати податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до державного бюджету.