Про це повідомили мобільні оператори, виділивши головні зміни та вимоги, інформує 24 Канал.

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Українці мають платити за мобільні послуги по-новому

Зокрема, на офіційному сайті "Vodafone Україна" вказано, що згідно з новими правилами, обов'язковою буде ідентифікація особи, яка поповнює мобільний рахунок. Є два варіанти для отримання інформації про особу платника:

Відправлення на введений платником номер мобільного телефону одноразового пароля;

Передання пароля за допомогою телефонного дзвінка, який платник вводить на екрані платіжного пристрою.

Крім того, з початку серпня 2023 року для того, щоб оплатити послуги мобільних операторів готівкою за допомогою платіжних пристроїв необхідно буде обов'язково мати при собі мобільний телефон, а також перебувати у зоні стабільного покриття мережі задля того, аби успішно завершити процес.

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У компанії "Київстар" додали, що потрібно робити після отримання SMS повідомлення або дзвінка. У першому випадку потрібно ввести код із SMS або повідомлення у месенджері. Якщо йдеться про дзвінок, то необхідно ввести останні 4 цифри номера, з якого надійшов виклик. І лише після цього можна буде внести суму для поповнення мобільного рахунку.

Якщо потрібно оплатити цю послугу для іншої особи, то порядок дій такий:

Вказати номер телефону абонента, рахунок якого необхідно поповнити;

Для ідентифікації варто ввести мобільний номер, на який надійде дзвінок, SMS або повідомлення у месенджері;

Далі вже можна вводити суму для поповнення рахунку.

Нагадаємо, що це вимоги від Національного банку України. На початку липня 2023 року фінансовий регулятор ухвалив відповідну постанову. Нововведення почне діяти з 1 серпня.